Sam Raimi sarebbe interessato a dirigere un film DCU

Ma non vuole ripetere ciò che è successo prima.

Con il nuovo DCU che continua a dimostrare il suo valore agli spettatori, sembra che ci sia molto spazio per i grandi nomi che possono entrare e creare le proprie interpretazioni dei più grandi eroi e villain dell'universo. Con la sua esperienza lavorando su Spider-Man e nell'MCU, ovviamente Sam Raimi sarebbe stato in grado di aiutare a dare vita all'universo di James Gunn. La domanda è: lo vorrebbe?

A quanto pare, la risposta è sì. Parlando con Comicbook.com in una recente intervista, a Raimi è stato chiesto se dirigerebbe un film DCU in futuro. "Se avesse una buona storia di personaggio e non fosse una ripetizione di ciò che abbiamo visto, mi piacerebbe molto," disse Raimi.

Quindi, probabilmente non lo vedremo affrontare The Flash, Batman o Wonder Woman. Ma, con la competenza horror di Raimi e la sua capacità di creare film a fumetti coinvolgenti, immaginiamo che James Gunn potrebbe lanciargli una vera sorpresa e sarebbe comunque un film divertente. Mike Flanagan sta realizzando un horror su Clayface, quindi forse Raimi potrebbe adottare un approccio simile con uno dei personaggi meno noti della DC.

