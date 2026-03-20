Sam Rockwell e John Malkovich saranno i protagonisti del prossimo film di In Bruges e Banshees of Inisherin

Pur non essendo conosciuto come alcuni dei giganti di Hollywood, lo scrittore e regista Martin McDonagh ha offerto una serie generazionale di film. Il suo primo film da regista scritto e lungometraggio è stato il senza tempo In Bruges e, negli anni successivi, ha regalato al mondo Seven Psychopaths, Three Billboard Outside Ebbing, Missouri, e più recentemente The Banshees of Inisherin. Presto è il momento del suo prossimo progetto.

Questo novembre arriverà Wild Horse Nine, una commedia-drammatica che vede protagonisti Sam Rockwell e John Malkovich e supportata da Steve Buscemi, Parker Posey e Tom Waits.

Anche se puoi leggere la sinossi ufficiale del film qui sotto, devi sapere che questo film sembra avere la stessa aura brillantemente arguta dei precedenti film di McDonagh, quindi naturalmente sembra che siamo destinati a qualcosa di speciale.

"Poco prima del colpo di stato cileno del 1973, gli agenti della CIA Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell) vengono inviati da Santiago all'isola di Pasqua dal loro capo redazione, MJ (Steve Buscemi). Tra le statue iconiche dell'isola, e mentre i partner di lunga data lottano con i loro passati oscuri e le loro cospirazioni presenti, il nuovo legame di Chris con una coppia di studenti ribelli (Mariana di Girolamo e Ailín Salas) rischia di mandare via il viaggio di tutti in questo paradiso remoto."

È stato pubblicato anche il primo trailer di Wild Horse Nine, che potete vedere qui sotto, e per quanto riguarda la data esatta di debutto, è ancora un po' lontano e previsto per il 6 novembre.