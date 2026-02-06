Samara Weaving e Kathryn Newton stanno lottando per la loro vita nel nuovo Ready or Not 2: Here I Come trailer

HQ

Che attuale che un film su ricchi e malvagi cultisti che giocano a giochi di vita o morte in concorrenti oscuri, esca in questo periodo dell'anno. Meno se ne parla, meglio è, perché sembra che dovremmo invece concentrarci sulla corsa adrenalinica che sembra destinata a noi questo marzo, quando uscirà Ready or Not 2: Here I Come.

Nel nuovo trailer del film, che dura molto meno rispetto all'ultimo teaser che abbiamo avuto, Grace di Samara Weaving e sua sorella Faith (Kathryn Newton) si svegliano su un campo da golf, dove sono state rapite da un gruppo delle famiglie più ricche del mondo. Lì, viene detto loro che devono competere in un gioco in cui ancora una volta la vita di Grace è in gioco. Se perde, muore, e se vince, tutte le famiglie perderanno la loro ricchezza e forse andranno in poppa come nel film precedente.

In ogni caso, molti omicidi sono nel menù. Nel nuovo trailer, vediamo parecchie scene girate di giorno, forse indicando che questo sequel offrirà un ambiente meno teso e si concentrerà maggiormente sugli elementi d'azione visti nel primo film. Lo scopriremo da soli il 20 marzo, quando uscirà Ready or Not 2: Here I Come.