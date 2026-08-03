Samara Weaving interpreterà Emma Frost nel reboot X-Men dell'MCU

Pronta o no, eccola che arriva! La telepate dalla pelle diamantata della Marvel ha un nuovo volto, dato che l'MCU ha trovato un'attrice per interpretare Emma Frost nel prossimo film X-Men diretto da Jake Schreier. Samara Weaving, famosa per i suoi ruoli in Ready or Not, Carolina Caroline e Borderline, è stata scelta per interpretare la versione MCU di Emma Frost.

Il casting è stato confermato da Deadline, che ha riportato che la ricerca di Frost era la più approfondita delle ricerche per il nuovo X-Men dell'MCU. Alla fine della giornata, a quanto pare l'audizione di Weaving era troppo bella per essere battuta, e lei era vista come l'Emma Frost perfetta per il prossimo reboot.

La ricerca della Marvel per il nuovo X-Men dovrebbe durare tutta l'estate, dato che saranno al centro della scena una volta conclusa l'attuale saga di Doom. La Marvel non ha ancora confermato ufficialmente il casting di Weaving, ma immaginiamo che sentiremo qualcosa di più sostanzioso quando più attori saranno scelti nei rispettivi ruoli come parte del nuovo team dell'MCU.