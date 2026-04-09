Samson Il direttore creativo emette una dichiarazione su bug "inaccettabili" che rompono il gioco e problemi di prestazioni

HQ

Quando abbiamo condiviso recentemente le nostre impressioni con Samson, la nostra impressione generale è stata che il gioco ha deluso, non ultimo a causa della serie di bug e problemi che affliggono l'esperienza più ampia. Con i fan che affollavano e provavano il titolo d'esordio di Liquid Swords, molti hanno riscontrato problemi simili con il gioco, qualcosa che il direttore creativo Christopher Sundberg ha ora commentato in un post su Steam.

Per cominciare, è stata rilasciata una dichiarazione che sottolinea che lo stato attuale del gioco è francamente "inaccettabile" e che il team di sviluppo sta lavorando duramente per correggere i "bug e problemi di prestazioni che rovinano il gioco."

Sundberg aggiunge: "Siamo impegnati nel futuro sia di Samson che di Tyndalston e questo gioco crescerà nel tempo su tutti i fronti; qualità, gameplay e contenuti. Grazie a tutti per averci sostenuto e per essere rimasti con noi in questa giornata di lancio super emozionante. Continueremo a tenere le orecchie aperte e a migliorare il gioco con il vostro sostegno."

Per quanto riguarda ciò che arriverà nel gioco nel prossimo futuro, sono stati elencati alcuni dei cambiamenti chiave previsti, tra cui l'intenzione di correggere crash, problemi legati alla progressione, aggiungere salvataggi extra e altro ancora. L'elenco completo è disponibile qui sotto.



Diverse correzioni di prestazioni focalizzate su problemi legati ai PSO



Diverse correzioni di crash legate ad audio, animazione e GPU



Diverse correzioni per problemi legati alla missione e alla progressione



Diverse correzioni per problemi legati al gameplay



Diversi aggiornamenti per una rifinitura generale su varie parti del gioco



Aggiunta la possibilità di supportare fino a 8 file di salvataggio



In futuro, ci saranno anche miglioramenti nelle prestazioni, problemi legati al gameplay, problemi di animazione e rifiniture. Tuttavia, la prima patch è prevista per il 10 aprile e affronterà molte aree, tutte di cui puoi leggere di più qui.

Hai già giocato Samson ?