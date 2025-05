Sand Land guida la nuova serie di giochi PlayStation Plus di questo mese

HQ

Sony ha annunciato la nuova line-up del catalogo PlayStation Plus Game per maggio 2025. A partire dal 20 maggio, gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno giocare con una nuova serie di giochi, tra cui l'ambizioso titolo dell'amato manga di Akira Toriyama, Sand Land.

La selezione di questo mese è particolarmente interessante per i fan dei JRPG, in quanto si aggiungerà anche il titolo sci-fi e neo-noir Soul Hackers 2, insieme a Granblue Fantasy Vesus: Rising. I fan dei giochi d'azione apprezzeranno Battlefield V, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, mentre coloro che cercano un'esperienza più rilassante apprezzeranno il gioco agricolo Story of Seasons: A Wonderful Life.

Solo per gli utenti PS Plus Premium, verrà aggiunto un classico gioco per PS2, il classico cult Battle Engine Aquila, uno sparatutto strategico in prima persona che mostra una guerra tra gli ultimi resti della civiltà, sparsi in 13 isole, e una razza aliena.

Tutti i giochi PlayStation Plus verranno aggiunti a maggio 2025