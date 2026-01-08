Sapevi cosa significa la "i" in NiGHTS? Kazuyuki Hoshino ce lo ricorda con una nota adorabile

HQ

Kazuyuki Hoshino è un character designer e direttore artistico che lavora per il Sonic Team. Probabilmente lo conoscete come il designer dei personaggi amati di Sonic the Hedgehog come Amy Rose o Metal Sonic, ma fu anche fondamentale nella creazione del cult del 1996 per Sega Saturn NiGHTS into Dreams, dove disegnò Elliot Edwards, Claris Sinclair e altri.

Ora, come piccolo curioso per Capodanno, ha condiviso qualcosa su NiGHTS per chi non lo conoscesse o forse non ricordasse più: il significato della "i" minuscola nel logo.

Dalla stessa X di Hoshino-san:

"Curiosità:

Nel mio logo, solo la 'i' è minuscola.

Rappresenta un piccolo 'amore' (pronunciato [aɪ] in giapponese) che sta appena iniziando a sbocciare tra Elliot e Claris: una piccola storia d'amore".

Lo sapevi? Ora, siamo sicuri che lo scriverai sempre correttamente.