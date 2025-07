Sarah Jessica Parker su Hocus Pocus 3: "Niente più sviluppi, abbiamo avuto alcune conversazioni"

HQ

Considerando che la Disney si è occupata di realizzare sequel per alcuni dei suoi più recenti progetti live-action per Disney+ negli ultimi tempi, tra cui un nuovo Enchanted e un Hocus Pocus sequel, ti starai chiedendo se quest'ultimo in particolare si estenderà mai in una trilogia? Mentre ci sono chiare speranze che diventino realtà, sembra improbabile che Hocus Pocus 3 venga realizzato, almeno in tempi brevi, sulla base dei commenti della star Sarah Jessica Parker.

Parlando allo showWatch What Happens Live con Andy Cohen, Parker ha spiegato che ci sono stati pochi o nessun progresso significativo su un sequel diHocus Pocus, nonostante lei e i suoi co-protagonisti fossero interessati a tornare.

Parker afferma che non ci sono stati "altri sviluppi, a parte quello che vorremmo farlo", con l'attrice che ha aggiunto che "abbiamo avuto alcune conversazioni".

In sostanza, non trattenete il respiro su Hocus Pocus 3, anche se speriamo di non dover aspettare quasi tre decenni per un altro capitolo della storia.