Sarai un cacciatore di taglie che viaggia nel tempo sperando di finanziare i suoi sogni di pizza in Pizza Bandit

Alla Gamescom, uno dei titoli più singolari che abbiamo visto in fiera è stato senza dubbio Pizza Bandit. Creato dal piccolo team di JOFSOFT in collaborazione con Krafton, il gioco ti vede vestire i panni di un uomo incredibilmente abile nell'arte della caccia alle taglie, ma che sente che avere una pizzeria è più la sua vocazione.

Abbiamo parlato con Hugo Bak di JOFSOFT alla Gamescom per farci un'idea più precisa di chi sia questo personaggio, Malik. "Il personaggio principale Malik, voleva diventare uno chef, ma non ha talento, ma ha un talento per le riprese, quindi spaccia gli esplosivi, quindi ha guadagnato un sacco di soldi, e alla fine ha aperto il suo negozio", Bak ha spiegato.

"Tuttavia, è stato truffato, quindi ha perso i suoi soldi, quindi il cacciatore di taglie ritorna, quindi questa è la prima scena di questo gioco." Bak ha aggiunto. Nel gioco, non sei solo, poiché sarai affiancato da una serie di personaggi NPC e dai tuoi compagni Pizza Bandits se desideri giocare in cooperativa.

Se vuoi sapere come funzionano il gameplay e le meccaniche cooperative, oltre a una risposta finale sul fatto che l'ananas sulla pizza sia buono o meno, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: