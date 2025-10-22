Sarkozy riceverà una protezione speciale durante la pena detentiva

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha iniziato a scontare una pena detentiva di 5 anni dopo essere stato condannato per associazione a delinquere legata al finanziamento di campagne elettorali dall'estero.

Ora, abbiamo appreso che le autorità francesi hanno fatto in modo che due agenti di polizia rimangano nelle celle adiacenti per tutta la durata della sua incarcerazione per garantire la sua sicurezza, e Sarkozy sarà tenuto in un'unità isolata con contatti minimi con altri detenuti.

Il suo team legale ha già chiesto il rilascio anticipato in attesa di appelli, con l'obiettivo di un potenziale ritorno alla libertà prima della fine dell'anno. Nel frattempo, Nicolas Sarkozy continua a negare qualsiasi illecito, descrivendo il caso come politicamente motivato.

