Saros gameplay mostrato in un nuovo trailer di Feature

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Lo studio finlandese Housemarque ha ottenuto il primo riconoscimento per i suoi shoot 'em up stilizzati, originali e incredibilmente rifiniti, la maggior parte dei quali è stata sviluppata in collaborazione con Sony. Nel 2021 hanno pubblicato Returnal, che è diventato un enorme successo, e poco dopo lo studio è stato acquisito ed è passato a far parte di PlayStation Studios.

Da allora non hanno rilasciato altro, ma sappiamo che stanno lavorando duramente per finire Saros, che uscirà su PlayStation 5 il 30 aprile. Anche se non è collegato a Returnal dal punto di vista narrativo, ci sono sicuramente somiglianze che lo fanno sembrare una sorta di successore spirituale.

Ora, Housemarque e Sony pensano sia giunto il momento di conoscere il titolo e hanno quindi pubblicato un Feature Trailer, che in meno di un minuto ci offre una panoramica dell'azione e di come viene usato il controller - oltre a offrire un po' di gameplay. Dai un'occhiata qui sotto.