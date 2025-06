Satisfactory 1.1. è finalmente arrivato

HQ

Con l'accesso anticipato ormai nello specchietto retrovisore, l'enorme (e svedese!) costruttore di fabbriche ha fatto il suo prossimo grande salto con l'aggiornamento 1.1, lanciato ufficialmente di recente dopo mesi di feedback dei giocatori. Coffee Stain Studios ha analizzato attentamente e distillato tutti questi input in questa nuova patch, ricca di funzionalità tanto attese.

Il supporto per i controller è finalmente arrivato: sia Xbox che DualSense ora funzionano perfettamente su PC e Steam Deck. Il gioco ora include anche una modalità foto completamente funzionale, perfetta per coloro che vogliono mostrare le loro selvagge creazioni di fabbrica. Sono stati introdotti anche diversi miglioramenti della qualità della vita, oltre a nuovi strumenti logistici, ascensori, progetti migliorati e molto, molto altro.

Dai un'occhiata al video della versione 1.1 qui sotto e, se vuoi approfondire le note della patch in dettaglio, puoi farlo proprio qui. Tutto sommato, questo è un momento perfetto per tuffarsi in Satisfactory o tornare se sei un veterano esperto.

