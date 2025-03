Scandalo nel calcio nordirlandese dopo che un portiere sembra spingere a terra un raccattapalle

HQ

Una polemica è scoppiata nel calcio nordirlandese, quando un video è diventato virale mostrando Jack McIntyre, il portiere dei Carrick Rangers, spingere a terra un raccattapalle in una partita di calcio a Belfast. In risposta, il club, che gareggia nella NIFL Premiership, prima divisione dell'Irlanda del Nord, ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma di scusarsi per qualsiasi disagio causato e ha preso una decisione sorprendente per mitigare il danno: una donazione al Northern Ireland Children's Hospice, come riportato dalla BBC.

Hanno detto che avrebbero contattato l'offerente e la loro famiglia e hanno detto che le azioni disciplinari interne sarebbero rimaste riservate in conformità con le buone pratiche di lavoro. Il Servizio di Polizia dell'Irlanda del Nord (PSNI) ha avviato un'indagine, dopo aver ricevuto la segnalazione di un'aggressione durante una partita di calcio.

L'arbitro non ha visto l'azione, ma i tifosi del club rivale Cliftonville, che ha battuto i Carrick Rangers 3-0, l'hanno vista e hanno fischiato McIntyre. L'indagine esaminerà ora se McIntyre ha effettivamente toccato il raccattapalle con le mani che lo spingevano, come sembra accadere nel video. McIntyre non ha parlato pubblicamente dell'incidente, ma è stato incluso nella dichiarazione del club.