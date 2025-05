Scarlett Johansson crede che Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere nominato come miglior film

HQ

Sembra che Scarlett Johansson non sia troppo contenta del fatto che gli Oscar abbiano snobbato i film Marvel. In particolare, è fermamente convinta che il blockbuster del 2019Avengers: Endgame avrebbe dovuto ricevere una nomination come miglior film.

"Come ha fatto questo film a non essere nominato per un Oscar?" Ha chiesto Johansson in un'intervista a Vanity Fair. "Era un film impossibile che non avrebbe dovuto funzionare, che funziona davvero come film – e anche, è uno dei film di maggior successo di tutti i tempi".

Endgame è stato nominato per un Oscar, ma era per gli effetti visivi. Endgame è stato particolarmente degno di nota per la Johansson in quanto ha visto la morte del suo eroe Marvel, Vedova Nera. Alla domanda sul ritorno, Johansson ha detto quanto segue:

"Sarebbe molto difficile per me capire in quale veste [tornare] avrebbe senso per me, per il personaggio che interpreto. Mi mancano i miei amici e mi piacerebbe davvero stare con loro per sempre, ma ciò che funziona del personaggio è che la sua storia è completa. Non voglio scherzare con questo. Anche per i fan, è importante per loro".

Gli Oscar non sono mai stati troppo gentili con i blockbuster. I film di supereroi, in particolare, sono stati spesso lasciati alle categorie di trucco ed effetti, con pochi attori, registi e altri che hanno vinto premi per loro. Forse, questo potrebbe cambiare, ma mentre la Marvel lotta per mantenere la sua qualità complessiva da Endgame, potrebbe avere pesci più grandi da friggere in questo momento.