Scarlett Johansson è diventata l'attrice con il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino

Non è esattamente una grande sorpresa che gli attori con il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino siano Marvel Cinematic Universe star o ex alunni attuali. Dopotutto, l'universo cinematografico è il franchise cinematografico di maggior successo con un margine molto, molto lungo. Ma ciò che potrebbe sorprenderti è chi in questo gruppo è in realtà l'individuo di maggior successo del gruppo.

Per molto tempo, Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. si sono contesi la vetta di questa lista, ma ora, dopo un immenso weekend di apertura di Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson ha superato i suoi exAvengers compagni di squadra in cima alla lista.

Secondo The Numbers, Johansson ha contribuito a generare l'incredibile cifra di 14,614 miliardi di dollari al botteghino, conMarvel i film che hanno contribuito principalmente a questa cifra. Questo è ora davanti ai $ 14,605 miliardi di Jackson e ai $ 14,315 miliardi di Downey Jr. Per un certo periodo, Zoe Saldana è stata la protagonista al botteghino di tutti i tempi, con $ 14.233 a suo nome, ma da allora la Johansson lo ha superato.

Certo, questo sarà probabilmente un record a breve termine, dato che entro la fine dell'anno si prevede che Saldana sarà in cima alla lista quando arriverà Avatar: Fire and Ash e senza dubbio guadagnerà almeno un miliardo di dollari. Dopodiché, Downey Jr. dirà ancora una volta la sua quando Avengers: Doomsday debutterà alla fine del 2026.