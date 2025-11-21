Scoppia un incendio nella sala del vertice Cop30 in Brasile

HQ

Un incendio è scoppiato all'interno di una sala conferenze durante il vertice climatico Cop30 a Belém, in Brasile, giovedì, costringendo i delegati a evacuare mentre il fumo si diffondeva nel sede.

Le autorità hanno detto che l'incendio è iniziato vicino al padiglione cinese ed è stato neutralizzato in pochi minuti. Tredici persone sono state curate per inalazione di fumo, secondo gli organizzatori. Video condivisi online con partecipanti allo spettacolo che correvano fuori mentre le fiamme si muovevano sugli stand espositivi e si arrampicavano verso il soffitto.

Anche parti del sito, tra cui il padiglione della salute e delle scienze e diversi padiglioni africani, sono state colpite, anche se l'entità completa dei danni rimane poco chiara. Le squadre antincendio e il personale ONU hanno utilizzato estintori per contenere le fiamme, che hanno bruciato un buco nel tetto del luogo della vetta.

Le autorità locali hanno dichiarato che la causa non è ancora stata confermata, anche se i primi rapporti indicano un possibile guasto al generatore o un cortocircuito. Gran parte della sede era ancora in costruzione quando la conferenza fu aperta, con strutture incompiute e aree esposte segnalate dai partecipanti.

L'incendio è scoppiato mentre i ministri erano impegnati nelle trattative finali sui combustibili fossili e sul finanziamento climatico, con i colloqui già oltre la scadenza prevista per il vertice. Più di 50.000 delegati partecipano all'evento. Questa è una notizia in evoluzione...