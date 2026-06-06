Scopri da dove sono venuti Billy e il primo Jigsaw in SAW: Genesis

Mi sono spesso chiesto: da dove viene il burattino di Billy del franchise SAW? Ovviamente è vecchio, ma non avrei mai immaginato che risalgesse alla Prima Guerra Mondiale. Beh, almeno questo è quello che ho capito dal trailer di SAW: Genesis, appena svelato con il burattino stesso sul palco al Summer Game Fest insieme a Geoff Keighley.

SAW: Genesis è un titolo horror 3 contro 1 nello stile di Dead by Daylight, in cui i giocatori devono sopravvivere alle prove distorte del primo Assassino di Jigsaw, colui che ha messo su carta una filosofia distorta su punizione e dolore, così che decenni dopo avessimo un franchise cinematografico.

Scherzi a parte, una alpha chiusa è pronta a essere lanciata su Steam, attualmente l'unica piattaforma confermata per questo SAW: Genesis, senza ancora una finestra di rilascio. Hai paura? Dovresti esserlo.