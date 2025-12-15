Screamer storia presentata nel trailer narrativo

HQ

I giochi di corse di Milestone spesso riguardano autenticità e licenze, ma non deve essere così. Invece, il loro prossimo Screamer offre un'avventura di corse guidata dalla storia con grafica ispirata agli anime della fine degli anni '80 e dei primi anni '90.

Qui, le corse automobilistiche si mescolano al gioco di ruolo giapponese in una storia su un torneo illegale di corse stradali tra cinque squadre rivali (composte da un leader e due membri). Ognuno ha le proprie motivazioni, il che significa che puoi vedere gli stessi eventi da più prospettive, e forse le cose non sono sempre come pensavi all'inizio.

È stato ora pubblicato un trailer della storia, che mostra altri dettagli prima dell'uscita del 26 marzo. Sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.