Scrubs Revival mostrato in un nuovo trailer sostanzioso

HQ

Ora mancano solo pochi giorni. Sono passati 16 anni da quando abbiamo salutato le persone del Sacred Heart Hospital, inclusi medici, infermieri, bidelli, chirurghi e altri. All'epoca, nessuno pensava che ci sarebbe stata una rimonta più di quindici anni dopo, ma è quello che sta succedendo.

Abbiamo visto qualche teaser del comeback Scrubs in passato, ma ora è stato pubblicato il primo trailer completo, che ci dà un'idea più chiara di come la vecchia guardia cercherà di formare i giovani talenti, quali sfide dovranno affrontare nella seconda metà della loro vita e come si sia sviluppata la migliore bromance nel mondo della televisione.

Debutta su Disney+ il 26 febbraio e, mentre aspetti, puoi vedere il trailer qui sotto. Sarà ovviamente difficile superare le prime otto stagioni di questa sitcom ultra-classica, ma con questo cast, almeno le condizioni sono pronte per renderla davvero buona.