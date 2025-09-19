Se alla gente piace Marvel Zombies "ne otterranno di più", dice il capo della Marvel Television

HQ

Anche per un gigante dell'intrattenimento come Disney, gli ascolti e gli spettatori significano tutto. Un buon esempio di questo è l'imminente Marvel Zombies, che sarà presentato in anteprima già la prossima settimana, il 24 settembre, e che potrebbe essere semplicemente la prima di molte esplorazioni di questo universo non morto.

Ciò è stato confermato dal capo di Marvel Television Brad Winderbaum in un'intervista con ComicBook, che ha spiegato che se i fan guardano lo show e si rivela un successo, arriveranno ulteriori stagioni ed episodi.

La dichiarazione incoraggiante di Winderbaum spiega: "Per favore, tipo, le persone devono abbonarsi a Disney+ e guardare questo spettacolo. Se ciò accadrà, ne otterranno di più. E siamo entusiasti. Siamo pronti".

Marvel Zombies La prima stagione si estenderà su un totale di quattro episodi, ognuno dei quali debutterà il 24 settembre. Per quanto riguarda la premessa della trama, si basa suWhat If...? un episodio che si è svolto in un mondo in cui gli zombie hanno preso il sopravvento e hanno persino trasformato molti degli eroi più potenti della Terra in creature non morte. Puoi vedere il trailer della serie qui sotto.