Se hai 18 anni e sei tedesco, aspettati una chiamata: il tuo esercito ora ti richiederà di sottoporti a visite mediche obbligatorie

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Germania ha accettato di convocare tutti gli uomini di 18 anni per le visite mediche militari obbligatorie dopo settimane di negoziati politici all'interno del governo di coalizione.

Il nuovo piano si ferma prima di reintrodurre il servizio militare obbligatorio, ma crea un sistema ibrido costruito sull'arruolamento volontario, con l'opzione di chiamate obbligatorie se i numeri non sono sufficienti.

La CDU del cancelliere Friedrich Merz e l'SPD hanno raggiunto l'accordo mentre Berlino affronta le pressioni per ricostruire le sue forze armate tra le preoccupazioni per la Russia e le ridotte garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. La Bundeswehr schiera attualmente circa 182.000 soldati, ma mira a raggiungere fino a 270.000, più 200.000 riservisti.

Visite mediche obbligatorie

In base alla proposta, che dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno, tutti i diciottenni riceveranno un questionario sul loro interesse a servire. Per gli uomini, la risposta sarà obbligatoria. Le visite mediche inizieranno con i nati nel 2008 e si espanderanno gradualmente. Le reclute guadagnerebbero 2.600 euro al mese.

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha detto che lo screening è essenziale per comprendere le capacità di difesa della Germania e ha respinto le precedenti proposte di un sistema di coscrizione in stile lotteria, sostenendo che rischiava di selezionare reclute immotivate.

Se il numero dei volontari non dovesse essere all'altezza, il Bundestag potrebbe votare sull'attivazione della coscrizione basata sui bisogni, anche se i dettagli rimangono poco chiari. Ciò avviene mentre il sostegno per l'AfD di estrema destra aumenta e mentre la Germania cerca di evitare una più ampia instabilità politica già vista nella vicina Francia.