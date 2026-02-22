Se ti sei stancato di creare nuovi Tav e Durge in Baldur's Gate III, l'ultimo bundle di Humble include il meglio dei CRPG vecchi e nuovi

HQ

Se sei un fan dei CRPG che vuole passare centinaia di ore in più a creare personaggi e vederli correre attraverso terre fantasy isometriche per affrontare più battaglie a turni, allora c'è davvero un Humble Bundle per te. Combinando alcuni dei migliori CRPG nostalgici e più recenti, Owlcat Games e Beamdog Best of Humble Bundle offrono probabilmente abbastanza ore di gioco da occupare anni della tua vita.

Se non è scoraggiante, allora approfondiamo ciò che ci è offerto. Per £20,17, che è più o meno il prezzo di una maglietta economica che comprerai a un concerto e non indosserai mai più, puoi ottenere Warhammer 40,000: Rogue Trader, Pathfinder: Wrath of the Righteous insieme ai suoi Season Pass, Pathfinder: Kingmaker con il suo Season Pass, Baldur's Gate: Deluxe Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Neverwinter Nights: Complete Adventures, le Edizioni Potenziate di Planescape Torment e Icewind Dale, oltre a Mythforce. Se perdi £7 e scegli l'opzione £13, ottieni tutto quello che abbiamo appena elencato meno Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Considerando che Warhammer 40,000: Rogue Trader solo al momento costa £42,99, questo rende lo sconto Humble Bundle una considerazione piuttosto valida. Certo, il tuo arretrato è già abbastanza grande, ma se sei un appassionato di CRPG in cerca del tuo prossimo tempo per perdere tempo, è difficile non vedere un po' di valore in questo. Il pacchetto è disponibile fino all'11 marzo, e puoi consultare tutti i dettagli e scoprire informazioni sull'associazione benefica che sostieni acquistandolo qui.