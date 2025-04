Sea of Thieves arriverà a Battle.net a maggio

HQ

Dal punto di vista dei giorni nostri, sembra quasi strano pensare che Sea of Thieves fosse una volta solo un'esclusiva per PC e Xbox One. Nell'anno 2025, il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e una manciata di vetrine PC aggiuntive. Ora, anni dopo che Activision Blizzard è stato fuso nella famiglia Microsoft e Xbox, sta aggiungendo un altro di questi ultimi al suo portafoglio.

Rare, il gioco pirateria multigiocatore verrà presto lanciato su Battle.net. Il gioco debutterà sulla piattaforma di gioco per PC il 22 maggio, data in cui i fan potranno accaparrarsi le versioni normale, deluxe o premium del titolo per iniziare il loro viaggio e imprimere il loro nome nella leggenda dei pirati.

Va detto che il modo più semplice per accedere a Sea of Thieves oggi è farlo tramite Game Pass, poiché si dice che chiunque abbia un abbonamento Game Pass PC o Ultimate può collegare i propri account Xbox e Battle.net per accedere all'edizione normale del gioco senza incorrere in costi aggiuntivi. Allo stesso modo, probabilmente vorrai farlo e capitalizzare su questo perché il gioco richiede comunque la registrazione di un account Microsoft per giocare.

Sei ancora un giocatore frequente Sea of Thieves ?