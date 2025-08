Secondo quanto riferito, Grand Theft Auto VI avrà una storia lunga 75 ore

HQ

Grand Theft Auto VI è destinato a diventare il più grande gioco di Rockstar di sempre? Tutto sembra suggerire di sì. Il prossimo blockbuster, che secondo quanto riferito è in sviluppo da oltre un decennio, sembra pronto a surclassare qualsiasi cosa lo studio abbia fatto prima, non solo in termini di dimensioni del mondo e tempo di sviluppo, ma anche di budget, che si sta presumibilmente avvicinando a uno strabiliante $ 2 miliardi.

Gli ultimi dettagli della campagna provengono dal noto leaker remiremus_, che afferma che la storia durerà 75 ore e includerà un prologo più cinque capitoli, con il capitolo finale che sarà il più lungo. Secondo le stesse fughe di notizie, si dice che il finale si svolga al di fuori degli Stati Uniti ed è già sostanzialmente finito: rimane solo una piccola rifinitura.

Se fosse vero, questo renderebbe GTA VI il più grande progetto basato sulla storia che Rockstar abbia mai realizzato, più del doppio del tempo di GTA V, che ha richiesto circa 32 ore per essere completato. Inoltre, si dice che il gioco presenterà circa 1.000 eventi mondiali dinamici e centinaia di attività secondarie. Per quelli di noi che sperano di scomparire completamente nel prossimo mondo aperto di Rockstar, questo suona come il paradiso.

Cosa ne pensi: troppo, o giusto?