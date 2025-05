Secondo quanto riferito, Hamas accetta il piano di cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti La proposta include il rilascio di ostaggi, una tregua di 70 giorni e un parziale ritiro israeliano.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Secondo quanto riferito, Hamas ha accettato un'iniziativa di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti, secondo un funzionario palestinese che ha familiarità con i negoziati, più specificamente, un funzionario palestinese vicino al gruppo che ha detto a Reuters lunedì. Il piano, trasmesso tramite mediatori, delinea il rilascio di dieci ostaggi israeliani in cambio di una tregua di 70 giorni e di un parziale ritiro israeliano da Gaza. Israele deve ancora rispondere alla proposta, che include anche il rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi. Secondo quanto riferito, Hamas accetta il piano di cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti // Shutterstock