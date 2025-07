Secondo quanto riferito, King sostituirà 200 sviluppatori con l'intelligenza artificiale

HQ

Secondo fonti interne, circa 200 dipendenti - principalmente del team di progettazione dei livelli - sarebbero stati colpiti dall'ultima ondata di riduzioni del personale di Microsoft. Un messaggio interno trapelato suggerisce che King sta raddoppiando gli strumenti di intelligenza artificiale in grado di automatizzare parti chiave del processo di sviluppo del gioco, dalla creazione del menu alla progettazione dell'ambiente.

Secondo quanto riferito, questo fa parte della più ampia strategia di Microsoft per ridurre i costi, diventare più agile e spostare più risorse umane verso il marketing piuttosto che verso lo sviluppo. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono progettati per accelerare i tempi di produzione ed eliminare quelli che vengono descritti come "colli di bottiglia umani".

Può avere senso dal punto di vista del business, ma non tutti sono entusiasti del crescente divario tra la creatività umana e l'automazione. Finora, né King né Microsoft hanno confermato ufficialmente la notizia, quindi prendetela con le pinze. Detto questo, dato l'entusiasmo pubblico di Satya Nadella per l'intelligenza artificiale, questo non sembra poi così inverosimile.