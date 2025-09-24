Secondo quanto riferito, la data di uscita di Nioh 3 è trapelata tramite l'elenco Amazon

HQ

La data di uscita di Nioh 3 potrebbe essere trapelata prima di un annuncio previsto, poiché un nuovo elenco di Amazon Japan indica che ci aspettiamo l'ultimo gioco d'azione fantasy di Team Ninja nel febbraio 2026. In particolare, il 6 febbraio segna l'uscita di Nioh 3, secondo l'elenco.

Da allora l'inserzione è stata cancellata, ma è stata rilevata in anticipo da Renka_schedule. Il 6 febbraio non dovrebbe essere una data troppo sorprendente per i fan, dato che ci aspettavamo l'uscita all'inizio del 2026, e una demo piuttosto corposa è arrivata insieme all'annuncio del gioco quest'estate, il che implica che era piuttosto avanti nello sviluppo.

Forse è una rivelazione che possiamo aspettarci al PlayStation State of Play di stasera, considerando che Nioh 3 verrà lanciato solo su PS5 e PC, non sembra esserci un posto migliore per questo. Ad ogni modo, se arriverà a febbraio, probabilmente vorremo saperlo presto.