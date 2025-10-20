La Germania prevede di ordinare altri 15 jet F-35

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Secondo quanto riferito, la Germania sta andando avanti con i piani per acquisire altri 15 jet da combattimento F-35 da un produttore statunitense, aumentando potenzialmente la sua moderna flotta aerea. L'aereo aggiuntivo rafforzerebbe l'ordine esistente della Germania volto a sostituire i suoi vecchi jet Tornado e a mantenere un deterrente con capacità nucleare. L'acquisto ampliato è in linea con un budget per la difesa recentemente ampliato, anche se i numeri esatti rimangono non divulgati. Il ministero della Difesa tedesco non ha commentato ufficialmente le discussioni, quindi dovrete rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Naturalmente, se volete approfondire i dettagli o leggere direttamente dalle fonti, potete farlo al seguente link. Go!