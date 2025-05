Secondo quanto riferito, la Marvel vuole che il prossimo film degli X-Men sia diretto dal regista dietro Thunderbolts*

HQ

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios sembrano estremamente soddisfatti dell'accoglienza del nuovo Thunderbolts e, qui a Gamereactor, non siamo minimamente sorpresi. A nostro avviso, il film è la cosa migliore che la Marvel abbia prodotto negli ultimi anni, quindi non è affatto scioccante che lo studio voglia ora che il regista di Thunderbolts Jake Schreier si occupi di ancora più progetti. Schreier ha fatto un grande passo avanti con la serie Netflix Beef e ha già avuto la possibilità di lavorare sia nell'universo Marvel che in quello di Star Wars.

Secondo diverse fonti, Jake Schreier è ora in trattative con la Marvel per dirigere il prossimo film degli X-Men. In precedenza, c'erano voci secondo cui i fratelli Russo avrebbero supervisionato il reboot degli X-Men, quindi questo potrebbe significare che non sono più coinvolti o forse stanno semplicemente assumendo un ruolo di supporto per gli altri creativi legati al progetto.

Vorresti anche tu suggerimenti per i titoli?