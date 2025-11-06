Secondo quanto riferito, la password di sicurezza video del Louvre era... "LOUVRE"

HQ

Si potrebbe pensare che il museo più famoso del mondo, sede della Gioconda, della Venere di Milo e di un'arte di valore inestimabile sufficiente a finanziare una piccola nazione, abbia un sistema di sicurezza altrettanto sofisticato. Beh, non esattamente.

Un nuovo articolo del quotidiano francese Libération sostiene che la password per il sistema di videosorveglianza del Louvre era letteralmente "Louvre". Esatto, forse un gradino sopra "Alohomora", ma comunque...

Potrebbe richiedere più di una password di base

Secondo Libération, gli audit risalenti ad anni fa hanno rilevato evidenti falle nella sicurezza, da password deboli a software vecchi di 20 anni ancora in esecuzione sui sistemi museali. Un rapporto del 2014 dell'agenzia nazionale francese per la sicurezza informatica ha confermato il dettaglio imbarazzante: sì, la password era davvero "Louvre".

La rivelazione arriva poche settimane dopo che un gruppo di ladri ha messo a segno una delle rapine più audaci degli ultimi decenni, rubando gioielli della corona per un valore di decine di milioni di dollari in pieno giorno. Secondo quanto riferito, sono entrati da una finestra del secondo piano usando utensili elettrici e un'autoscala, hanno completato il lavoro in soli otto minuti e sono scomparsi a Parigi.

Da allora le autorità hanno arrestato quattro persone, ma i gioielli rubati rimangono scomparsi. Mentre gli investigatori non hanno confermato che il sistema di sorveglianza abbia avuto alcun ruolo nella rapina, la rivelazione sulla password ha solo aumentato l'imbarazzo per l'istituzione un tempo considerata una delle più sicure al mondo.