Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Secondo quanto riferito, l'Ucraina stabilisce un nuovo record mondiale per il più lungo attacco di droni suicidi in una guerra

I droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio russa a Tyumen, a oltre 2.000 km dal confine ucraino.

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Ucraina ha realizzato il "più lungo attacco di droni suicidi della storia". Il 6 ottobre 2025, i droni ucraini hanno preso di mira un'importante raffineria di petrolio a Tyumen, una città della Siberia occidentale, a circa 2.100 km (1.300 miglia) dal confine ucraino.

A causa della difficoltà di quantificare le distanze esatte, è difficile stabilire record mondiali in questo tipo di operazione. Ad esempio, altri rapporti suggeriscono che potrebbero essersi verificati attacchi molto lunghi durante l'operazione Spiderweb in Ucraina all'inizio di quest'anno, quindi è possibile che si siano verificati attacchi ancora più lunghi ma non siano stati segnalati.

Tuttavia, è stato appena riferito che l'Ucraina ha effettuato il "più lungo attacco suicida di droni della storia". L'attacco, parte degli sforzi strategici dell'Ucraina per interrompere le infrastrutture petrolifere e la stabilità economica della Russia, secondo quanto riferito, supera il precedente record di 1.800 chilometri stabilito ad agosto, quando i droni ucraini hanno preso di mira una stazione radar russa vicino a Orsk.

Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo qui sotto.

Secondo quanto riferito, l'Ucraina stabilisce un nuovo record mondiale per il più lungo attacco di droni suicidi in una guerra
Secondo quanto riferito, l'Ucraina stabilisce un nuovo record mondiale per il più lungo attacco di droni suicidi in una guerra // Gamereactor

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRussiaUcraina


Caricamento del prossimo contenuto