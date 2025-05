Secondo quanto riferito, Sony tira il freno di emergenza: tutte le attività di marketing per Marathon sono state interrotte

HQ

Lo scandalo del plagio sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che i rapporti ora affermano che Sony sta tirando il freno di emergenza su Marathon – lo sparatutto di estrazione di Bungie travagliato e follemente costoso a cui, francamente, nessuno sembra interessato.

Il gioco si è recentemente trovato nei guai quando l'artista scozzese Fern "Antireal" Hook ha accusato Bungie di utilizzare i suoi disegni, non solo come elementi decorativi nel gioco, ma presumibilmente come base per gran parte del linguaggio visivo generale di Marathon. Il tutto senza il suo permesso.

Inoltre, secondo quanto riferito, l'alpha test per Marathon è andato molto male. La maggior parte di coloro che l'hanno provato sembrano essere d'accordo: il gioco semplicemente non è pronto per il lancio. Nemmeno lontanamente. Sono emersi anche rapporti interni che rivelano che il morale di Bungie è ai minimi storici, con diversi dipendenti che descrivono il posto di lavoro come tossico.

Secondo un rapporto di The Game Post, Sony ha ora deciso di annullare tutte le attività di marketing pianificate per Marathon. Se fosse vero, probabilmente indicherebbe una delle due cose: o un ritardo o una cancellazione totale.

Che ne pensi? Marathon è diretto verso il cestino, o è più probabile un ritardo?