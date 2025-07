Secondo quanto riferito, Steam Deck 2 è finalmente in arrivo con l'architettura Zen 6

HQ

Prendi un tovagliolo, voci succose in arrivo. Voci credibili ora affermano che Valve ha trovato la motivazione per costruire un vero successore di Steam Deck, e il fulcro del silicio potrebbe essere una bestia: un'APU AMD basata su Zen 6 con nome in codice "Magnus". Se fosse vero, stiamo parlando di un colossale salto di prestazioni. Si dice che questa stessa APU alimenterà la PlayStation e la Xbox di nuova generazione, anche se qualsiasi versione di Steam Deck 2 sarebbe presumibilmente una variante ridotta ottimizzata per le termiche dei palmari e la durata della batteria.

Sul podcast Moore's Law Is Dead, la troupe ha dichiarato:

"Fonti interne suggeriscono che Valve sta lavorando al suo prossimo dispositivo, puntando a uno Steam Deck 2. Inoltre, si prevede che offrirà un importante aumento delle prestazioni basato su un'APU AMD 'Magnus' Zen 6, ora trapelata, che dovrebbe alimentare PS6 e la prossima Xbox".

Tuttavia, diversi osservatori del settore avvertono che è improbabile che Steam Deck 2 emerga prima del prossimo anno. Il silicio Zen 6 stesso non dovrebbe diventare reale, spedito l'hardware fino al prima del 2026, forse anche nel 2027. Quindi, qualunque cosa stia bollendo in pentola Valve, siamo molto nella zona delle voci dei primi giorni, e probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo prima che qualsiasi Deck di seconda generazione arrivi nelle nostre mani. Per quanto tutti noi lo sogniamo, la pazienza è il nome del gioco.

Intanto la competizione corre. Il Legion Go S di Lenovo è in arrivo con SteamOS. Microsoft/ASUS hanno il loro progetto portatile previsto per la fine dell'anno. E lo sforzo VR "Deckard" di Valve continua a ribollire sullo sfondo. In altre parole: il panorama si sta affollando rapidamente e questa pressione potrebbe influenzare se – e quando – Valve darà effettivamente il via libera a un vero e proprio Steam Deck 2.