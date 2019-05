Secondo uno studio i giocatori dei Pokémon hanno una regione del cervello unica

I videogiochi e la scienza vanno in perfetta sintonia ultimamente, e questo vale anche per i Pokémon, dal momento che un nuovo studio riportato da Nature Human Behaviour (come segnalato da Ars Technica) ha scoperto che coloro che hanno giocato ai titoli del franchise quando erano più piccoli hanno sviluppato cellule cerebrali uniche, dedicate al riconoscimento delle varie creature presenti nel gioco.

"Sono cresciuto giocando ai Pokémon. Il gioco ricompensa i bambini per aver individuato centinaia di Pokémon", ha spiegato il coautore Jesse Gomez, e questo ammasso di cellule è simile a quelle responsabili del riconoscimento di altre cose come le celebrità, anche se aleggia ancora del mistero sul perché e dove appaiono questi cluster.

Ecco perché Gomez ha voluto studiare il caso Pokémon, poiché è un titolo che viene principalmente giocato durante l'infanzia, quando il cervello è particolarmente reattivo, ragione per cui i giocatori Pokémon sono stati in grado di sviluppare una regione del cervello. I primi test hanno mostrato un "chiaro schema di attività per i personaggi Pokémon in una posizione simile nel cervello", ha detto il professore di psicologia di Stanford Kalanit Grill-Spector.

L'esperimento ha preso in esame 11 persone con un'età media di 29,5 anni, mettendole a confronto con altre 11 che non avevano giocato a questi titoli. L'indagine ha scoperto che nel cervello c'è una nuova regione dedicata a riconoscere i Pokémon, allocata nella stessa posizione in tutti gli 11 soggetti che hanno giocato ai Pokémon, che si adatta alla teoria dell' "eccentricity bias", secondo cui il modo in cui guardiamo le cose - cioè visione centrale o periferica e quanta parte del nostro campo visivo è usata - determina la posizione di una regione del cervello.

"Poiché i Pokémon sono molto piccoli e sono visti con la nostra visione centrale per la maggior parte del tempo, occupano una piccola porzione nella retina centrale quando li guardiamo", ha detto Gomez. "I volti sono un po' più grandi, quindi occupano una porzione leggermente più grande della retina centrale. Gli scenari, quando li attraversiamo, sono molto grandi e si estendono fino alla nostra visione periferica".

"Questi risultati suggeriscono che il nostro cervello è in grado di sviluppare regioni cerebrali più specializzate per il riconoscimento di oggetti di quanto pensassimo in precedenza", aggiunge Gomez. "Quindi probabilmente non siamo limitati dal nostro cervello, ma piuttosto da quanto possiamo sperimentare durante l'infanzia."

"La maggior parte degli esperti di Pokémon che ho preso in esame sta ottenendo dottorati di ricerca in scienze o lavorano in aziende come Google, quindi non ci sono prove che suggeriscano che essere un esperto di Pokémon abbia un impatto negativo", ha continuato in seguito.

