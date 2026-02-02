Sega afferma che Sonic Racing: Crossworlds non ha soddisfatto le sue aspettative di vendita

HQ

Sebbene le recensioni siano state piuttosto positive, il gioco ha diverse idee molto positive e la varietà di personaggi è incredibile; né Sonic, né Pac-Man, né Mega Man, né nemmeno Hatsune Miku sono riusciti a far vendereSonic Racing: Crossworlds abbastanza da far sì che Sega sia soddisfatta delle vendite del titolo. Queste sono le parole dell'azienda:

Ora, vorrei parlare di Sonic Racing: Crossworlds: ha ricevuto valutazioni elevate, ottenendo oltre 80 su Metascore su "Metacritic" e ottenendo una valutazione "Estremamente positiva" nelle recensioni dei clienti di Steam. Abbiamo recentemente annunciato che le vendite cumulative mondiali hanno superato il milione di unità. Tuttavia, le prestazioni iniziali non hanno soddisfatto le nostre aspettative e puntiamo a vendere circa altri 1 milione di unità entro questo anno fiscale. Miriamo a sostenere le vendite a lungo termine incoraggiando i giocatori a godersi il gioco nel tempo attraverso il continuo supporto al titolo, incluso il rilascio continuo di contenuti scaricabili aggiuntivi.