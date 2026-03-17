Sekiro: No Defeat anticipa un combattimento fulmineo tra Genichiro in un nuovo trailer

Sekiro: No Defeat, l'adattamento anime del celebre gioco d'azione di FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice, è stata presentata per la prima volta lo scorso anno, con un grande clamore. Anche se ci sono fan che supportano ogni gioco FromSoftware, Sekiro è sicuramente uno dei preferiti di molti per le sue meccaniche uniche e il sistema di combattimento incredibilmente preciso. Inoltre, essendo l'unico Soulslike in cui non crei il tuo personaggio, probabilmente è il più facile da trasformare in un anime.

Come nel gioco, la serie segue Wolf mentre cerca di proteggere il suo signore Kuro dalle grinfie di Genichiro Ashina. Vediamo tutti e tre questi personaggi, e molti altri nel secondo trailer, che potete vedere qui sotto.

Abbiamo una buona dose di azione, inclusi alcuni assenzi di combattimenti iconici con boss del gioco, ma anche molta storia, che si sfoga sulla vita di Sekiro come l'uomo che continua a tornare dalla morte, e se sia soddisfatto di quel destino.

Non abbiamo ancora una data di uscita esatta per Sekiro: No Defeat, ma arriverà presto su Crunchyroll e altre piattaforme di streaming.