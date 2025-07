Sembra che domani ci aspetta un Pokémon Presents piuttosto lungo

HQ

In genere, la lunghezza di una trasmissione Pokémon Presents dice tutto su ciò che dovremmo aspettarci da essa. All'inizio di quest'anno, in linea con Pokémon Day, abbiamo avuto uno spettacolo più breve pieno di... beh, cose che alcuni trovano interessanti ma per lo più informazioni e annunci minori e meno entusiasmanti. La prossima vetrina che si terrà domani, 22 luglio, sarà diversa.

Diciamo questo perché il canale YouTube coreano per The Pokémon Company ha messo un segnaposto per lo spettacolo che ha rivelato che durerà 24 minuti. In realtà è molto lungo per un Pokémon Presents, il quarto più lungo nella memoria recente dietro solo al whopper di agosto 2023, al titano di agosto 2021 e anche alla bestia di febbraio 2023.

È particolarmente interessante per il fatto che abbiamo già visto un sacco di Pokémon Legends: Z-A. Sì, ci aspettiamo che il gioco venga presentato, ma poiché ci sono già una moltitudine di trailer e lunghi segmenti di gameplay, sicuramente TPC non offrirà solo più gameplay per il titolo che verrà lanciato a ottobre?

Non c'è alcuna conferma che ne avremo altri, e Pokémon Presents spettacoli possono essere deludenti per la maggior parte del tempo, essendo pieni di aggiornamenti per i giochi per dispositivi mobili per esempio, ma forse dovremmo prenderlo come un segno che sta arrivando qualcosa di eccitante, forse remake di Gen 5, Pokémon Black/White ?