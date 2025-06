Sembra improbabile che Barbara Streisand torni nei panni di Roz Focker in Ti presento i genitori 4

HQ

Di recente, è stato affermato che un quarto filmMeet the Parents è in arrivo e che star come Owen Wilson torneranno per questo. Ma possiamo o dobbiamo aspettarci che l'intero cast torni per questo sequel della commedia? Sembra improbabile, almeno quando si parla di Roz Focker, interpretata da Barabara Streisand.

Parlando con Variety di recente, la Streisand ha osservato che sarebbe apparsa nel film solo se fosse stata pagata ciò che meritava, poiché afferma di non essere stata pagata allo stesso modo per i progetti precedenti. Per intero, la Streisand spiega:

"Oh mio Dio. Dovrebbero pagarmi un sacco di soldi perché non vengo pagata come sono state pagate le altre persone e quindi sono incazzata. Ero nel periodo in cui le donne venivano pagate meno degli uomini. Il capo della Universal era Ron Meyer all'epoca, e mi mandò un assegno bonus. È stato molto dolce".

Questo suggerisce che il film vedrà Ben Stiller ancora una volta nei panni di Greg Focker, ma senza alcuna apparizione della madre sessualmente libera. Almeno Robert De Niro tornerà nei panni di Jack Byrnes.