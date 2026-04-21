Semifinali della Coupe de France questa settimana tra Lens, Tolosa, Strasburgo e Nizza

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Questa settimana non ci sono Champions League, Europa League o Conference League, quindi le competizioni nazionali in Europa stanno per concludersi, e le semifinali della Coupe de France si terranno questa settimana, iniziando oggi martedì con un duello tra Lens e Tolosa, e poi mercoledì con Strasburgo e Nizza.

Quest'anno si è presentata un'opportunità quando il Paris Saint-Germain, con un record di più vittorie, è stato eliminato molto presto nella competizione, ai 32 finali, eliminato dai vicini Paris FC a gennaio.

Sorprendentemente, nessuna delle quattro squadre in semifinale ha vinto la Coupe de France molte volte. Strasburgo vinse la Coppa tre volte, l'ultima volta nel 2001, e anche il Nizza vinse la Coppa tre volte, l'ultima volta nel 1997. Il Tolosa ha vinto la Coppa solo una volta nel 2023, ma il Lens non l'ha mai vinta, arrivando secondo tre volte, l'ultima volta nel 1998.

Semifinali e finale della Coupe de France:



Lens vs. Tolosa: martedì 21 aprile, 21:10 CEST, 20:10 BST



Strasburgo vs. Nizza: mercoledì 22 aprile, 21:00 CEST, 20:00 BST



Finale: 23 maggio 2026



Il vincitore della competizione si qualifica anche per l'Europa League. Per il Lens, che ha quasi conquistato un posto in Champions League come secondo classificato in Ligue 1, questo non significa molto (hanno ancora opzioni per vincere se il PSG dovesse fare un altro calo).

Ma gli altri tre sono lontani da posizioni europee, alcuni piuttosto bassi in classifica: Strasburgo è settima, Tolouse undicesima e Nizza quindicesima. In Ligue 1, solo i primi tre si qualificano per la Champions League in condizioni normali, i quarti andranno in Europa League e i quinti in Conference League.

Seguirai le semifinali della Coupe de France questa settimana?