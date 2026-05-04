Semifinali della NBA Conference dopo le eliminazioni a sorpresa contro Boston Celtics e Orlando Magic
Queste sono le semifinali della NBA Conference che iniziano questa settimana.
I play-off NBA sono ormai completi, dopo che i Philadelphia 76ers hanno sorpreso i campioni del 2024, i Boston Celtics, nella settima e ultima partita a Boston (100-109). La rivalità Philadelphia-Boston è leggendaria nella NBA, essendo la più ripetuta in playoff NBA nella storia: 23 serie, solitamente dominate da Boston, avendo vinto 15 di quei 23 incontri.
Tuttavia, la tendenza è stata interrotta domenica, con Philadelphia che ha vinto la serie per la nona volta che i play-off Boston-Philadelphia hanno raggiunto la definitiva settima partita, e hanno vinto dopo essere sotto 3-1 nella serie play-off. I Boston Celtics erano stati la seconda migliore squadra della Eastern Conference, con un record di 56-26, mentre Philadelphia era settima con 45-37, ecco perché questo risultato è ancora più sorprendente.
Altre quattro squadre raggiunsero la gara 7 nei play-off: i Detroit Pistons, migliore squadra dell'Est, sconfissero anch'essi gli Orlando Magic dopo uno svantaggio di 3-1 nella serie, vincendo l'ultima partita 116-94; mentre i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Toronto Raptors 114-102.
Semifinali della NBA Conference:
Dopo i play-off, le semifinali di Conference iniziano questa settimana, sempre con una serie di partite al meglio delle sette:
Ovest
- Minnesota Timberwolves (6) vs. San Antonio Spurs
- Los Angeles Lakers (4) vs. Oklahoma City Thunder (1)
Est
- Philadelphia 76ers (7) contro New York Knicks (3)
- Cleveland Cavaliers (4) contro Detroit Pistons (1)