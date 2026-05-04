Semifinali della NBA Conference dopo le eliminazioni a sorpresa contro Boston Celtics e Orlando Magic

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I play-off NBA sono ormai completi, dopo che i Philadelphia 76ers hanno sorpreso i campioni del 2024, i Boston Celtics, nella settima e ultima partita a Boston (100-109). La rivalità Philadelphia-Boston è leggendaria nella NBA, essendo la più ripetuta in playoff NBA nella storia: 23 serie, solitamente dominate da Boston, avendo vinto 15 di quei 23 incontri.

Tuttavia, la tendenza è stata interrotta domenica, con Philadelphia che ha vinto la serie per la nona volta che i play-off Boston-Philadelphia hanno raggiunto la definitiva settima partita, e hanno vinto dopo essere sotto 3-1 nella serie play-off. I Boston Celtics erano stati la seconda migliore squadra della Eastern Conference, con un record di 56-26, mentre Philadelphia era settima con 45-37, ecco perché questo risultato è ancora più sorprendente.

Altre quattro squadre raggiunsero la gara 7 nei play-off: i Detroit Pistons, migliore squadra dell'Est, sconfissero anch'essi gli Orlando Magic dopo uno svantaggio di 3-1 nella serie, vincendo l'ultima partita 116-94; mentre i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Toronto Raptors 114-102.

Semifinali della NBA Conference:

Dopo i play-off, le semifinali di Conference iniziano questa settimana, sempre con una serie di partite al meglio delle sette:

Ovest



Minnesota Timberwolves (6) vs. San Antonio Spurs



Los Angeles Lakers (4) vs. Oklahoma City Thunder (1)



Est



Philadelphia 76ers (7) contro New York Knicks (3)



Cleveland Cavaliers (4) contro Detroit Pistons (1)

