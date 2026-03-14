Semifinali e finale Indian Wells 2026 nel singolare maschile e femminile: tempi e cosa aspettarsi

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Indian Wells raggiunge la sua fase finale sia per singolare maschile che femminile. Venerdì sera, all'alba di sabato, le semifinali del singolare femminile sono state piazzate con le favorite e le giocatrici di rango superiore che hanno dominato le rivali: Elena Rybakina (numero 3 al mondo) ha sconfitto Elina Svitolina (9), e Aryna Sabalenka (1) ha battuto Linda Noskavá (14).

Sabalenka punterà a vincere la sua prima Indian Wells Masters 1000, dopo aver raggiunto la finale lo scorso anno, perdendo contro Mirra Andreeva. Rybakina, il kazako nato in Russia, vincitore dell'Australian Open due mesi fa, ha vinto in California nel 2023 e non ha più conquistato un Masters 1.000 da quell'anno. Sabalenka potrebbe essere la favorita, ma Rybakina arriva con quattro delle ultime cinque finali vinte, inclusa la WTA Finals dello scorso anno.

La finale di Indian Wells tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocherà domenica, tempo ancora da definire, probabilmente nel pomeriggio e sera in ora europea, seguita dalla finale maschile.

Tempi delle semifinali maschili con Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev

Conosciamo i tempi della semifinale di Indian Wells nel singolare maschile, e sono duelli incredibili che nessun appassionato di tennis vorrebbe perdersi:



Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: 21:30 CET, 20:30 GMT



Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev: 23:00 CET, 22:00 GMT



Chi pensi prenderà le coroni di Indian Wells questo fine settimana?