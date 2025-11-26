Senatore australiano di estrema destra sospeso dal Parlamento per aver indossato il burqa in segno di protesta

HQ

La senatrice australiana Pauline Hanson è stata esclusa dal Parlamento per il resto dell'anno dopo aver indossato un burqa al Senato come parte di una protesta contro il suo disegno di legge per vietare le coperture integrali in pubblico.

La leader settantunenne delpartito One Nation, un partito musulmano e anti-immigrazione, ha indossato per la prima volta l'abito dalla testa ai piedi lunedì, spingendo i senatori a sospenderla per la giornata. Martedì, in assenza di scuse, il Senato ha approvato una mozione di censura che vieta a Hanson di sette giorni consecutivi di seduta in seduta Con il Parlamento che si è aggiornato per l'anno giovedì, la sua sospensione continuerà quando le sessioni riprenderanno a febbraio 2026.

Hanson ha detto ai giornalisti di aspettarsi di essere giudicata dagli elettori alle prossime elezioni del 2028, non dai suoi colleghi. "Non volevano vietare il burqa, eppure mi hanno negato il diritto di indossarlo in parlamento. Non c'è un codice di abbigliamento in aula, eppure non mi è permesso indossarlo. Quindi per me è stato ipocrita," ha detto.

La mozione di censura è stata presentata dalla leader del Senato Penny Wong, che ha detto che Hanson aveva "deriso e demonizzato un'intera fede" seguita da quasi un milione di australiani. Le altre senatrice musulmane Mehreen Faruqi e Fatima Payman hanno descritto le azioni di Hanson come vergognose e dannose per il tessuto sociale.

Hanson è da tempo noto per queste opinioni

Hanson, che in passato aveva suscitato indignazione con una simile mossa nel 2017, sta anche facendo appello contro una sentenza secondo cui aveva violato la legge antidiscriminazione razziale in un post sui social media rivolto a Faruqi. I gruppi di advocacy hanno condannato le sue ripetute prese di mira contro musulmani, migranti e minoranze. Hanson è da tempo nota per le sue opinioni anti-immigrazione e a cariche razziali, che risalivano al suo primo discorso parlamentare nel 1996.