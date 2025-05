Senua's Saga: Hellblade II arriverà su PS5 quest'estate con nuove funzionalità

HQ

Dopo essere stato un'esclusiva per Xbox e PC, Senua's Saga: Hellblade II sta finalmente arrivando su PlayStation 5, circa un anno dopo la sua uscita originale il 21 maggio 2024. Ciò è stato confermato ufficialmente da Ninja Theory, che ha anche annunciato che la versione aggiornata per PS5 includerà diverse "nuove entusiasmanti funzionalità", il pieno supporto DualSense e ottimizzazioni che sfruttano la potenza extra di PlayStation 5 Pro.

Le nuove funzionalità saranno rese disponibili anche come aggiornamento gratuito per i giocatori Xbox Series X/S e PC lo stesso giorno dell'uscita su PS5. Sebbene non sia stata ancora rivelata una data di lancio specifica, tutti i segnali indicano una finestra di rilascio estiva. Nel frattempo, i giocatori possono già aggiungere il gioco alla lista dei desideri tramite il PlayStation Store.

Questa è la prima volta che i possessori di PlayStation potranno vivere l'inquietante viaggio coinvolgente di Senua sull'hardware Sony di ultima generazione, completo di feedback aptico e grafica migliorati.

