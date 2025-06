Senua's Saga: Hellblade II Lancio migliorato il 12 agosto, incluse PS5 e PS5 Pro

HQ

Senua's Saga: Hellblade II è stato uno dei giochi esclusivi Xbox più spettacolari rilasciati lo scorso anno, ma purtroppo è stato un deludente commercialmente. Microsoft e Ninja Theory, tuttavia, stanno dando nuova vita al gioco rilasciando una Enhanced Edition quest'estate, aggiungendo una versione PS5 e, cosa che avrebbero dovuto fare in primo luogo, rilasciare una versione fisica.

Tutto questo arriverà il 12 agosto. Senua's Saga: Hellblade II Enhanced verrà lanciato su PS5 (migliorato anche per PS5 Pro), Xbox Series X|S, Xbox su PC, Game Pass e Steam (incluso Steam Deck), con nuove prestazioni a 60 FPS in più, una modalità foto aggiornata e persino nuovi contenuti, come la modalità Dark Rot Challenge e i commenti degli sviluppatori da ascoltare durante il gioco. Se avevi già il gioco su Xbox e PC, non temere, l'aggiornamento sarà gratuito.

Oltre all'edizione standard di Senua's Saga Hellblade 2, sarà disponibile anche una Deluxe Edition, che includerà il gioco originale, Hellblade: Senua's Sacrifice. E questo gioco riceverà anche una versione PS5 dedicata: se lo possedevi già su PS4, lo riceverai gratuitamente.