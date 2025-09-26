Sergio Busquets, leggenda del Barcellona e della Spagna, si ritirerà a fine stagione

HQ

Sergio Busquets, leggenda dell'FC Barcelona e attualmente in campo per l'Inter Miami insieme a Leo Messi, Luis Suárez e Jordi Alba, concluderà la sua carriera calcistica alla fine della stagione in corso. Il 37enne centrocampista difensivo era un prodotto dell'accademia del Barcellona e ha collezionato 481 presenze con la squadra, tra il 2008 e il 2023, vincendo molti titoli tra cui 9 Ligas e tre titoli di Champion League.

"Sento che è arrivato il momento di dire addio alla mia carriera di calciatore professionista. Sono passati quasi 20 anni a godermi questa incredibile storia che ho sempre sognato", ha detto in un video sui social media.

Al Barcellona è stato un ruolo fondamentale in uno dei migliori centrocampi della storia, insieme a Xavi Hernández e Andrés Iniesta. Tutti loro sono già andati in pensione. È stato anche internazionale per la Spagna tra il 2009 e il 2022, vincendo la Coppa del Mondo e gli Europei UEFA del 2010 e del 2012.

Busquets si ritirerà presto, alla fine della stagione MLS. Mancano solo cinque partite all'Inter Miami nella stagione regolare. Se dovessero raggiungere i play-off, la finale sarebbe il 6 dicembre.