Sesame Street sta arrivando su Netflix

Il futuro di Sesame Street è stato assicurato. Sesame Workshop e Netflix hanno raggiunto un accordo per vedere la serie TV per bambini di lunga data e amata arrivare su Netflix in tutto il mondo, e anche bloccando i piani per impegnarsi in nuovi episodi e stagioni che saranno presentati in anteprima giorno e data sullo streamer e sugli stessi canali statunitensi su cui lo spettacolo è stato presentato in anteprima per cinque decenni.

Ciò è stato confermato in una dichiarazione di Sesame Workshop, dove spiegano: "Oggi abbiamo 2 annunci entusiasmanti: le nuove stagioni di Sesame Street – e gli episodi della libreria – arriveranno su Netflix in tutto il mondo E quegli stessi nuovi episodi usciranno lo stesso giorno sulle stazioni PBS e sulle piattaforme digitali PBS KIDS negli Stati Uniti, mantenendo forte la nostra relazione di 50+ anni.

"Questa partnership pubblico-privata unica nel suo genere ci consentirà di portare il nostro curriculum basato sulla ricerca ai bambini di tutto il mondo con la portata globale di Netflix, garantendo al contempo che i bambini delle comunità di tutti gli Stati Uniti continuino ad avere accesso gratuito sulla televisione pubblica a Sesame Street che amano".

La data esatta per quando Sesame Street arriverà su Netflix non è stata ancora confermata, ma lo streamer ha pubblicato un post su X che afferma che sarà "entro la fine dell'anno".