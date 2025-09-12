Sette nuove statuette amiibo svelate durante la presentazione del Nintendo Direct

HQ

Nintendo ha annunciato una quantità sorprendente di nuove statuette amiibo durante il Nintendo Direct di settembre 2025. Mentre la febbre per le figurine NFC si è un po' placata, Nintendo sta nuovamente spingendo per queste figurine, con tre nuovi set e sette nuove figure in totale in lancio nei prossimi mesi.

Piloti Kirby Air

Prima di tutto, ci saranno due figure amiibo per Kirby Air Riders: Kirby e Bandana Waddle Dee, con le loro "auto", la Warp Star e la Winged Star. La cosa bella è che sarai in grado di scambiarli (posizionando Kirby nell'auto di Waddle Dee, per esempio), il che sembra che ne arriveranno altri in futuro per creare più combinazioni.

Queste statuette amiibo verranno lanciate con il gioco il 20 novembre.

Metroid Prime 4: Oltre

Con il sequel di Retro Studios in uscita il 4 dicembre, i fan potranno aggiungere tre nuovi amiibo di Metroid: due di essi usciranno prima, il 6 novembre: Samus e Samus e la sua moto. L'altro, Sylux, verrà lanciato il 4 dicembre, lo stesso giorno in cui viene lanciato il gioco.

Super Mario Galassia 2

Anche se la rimasterizzazione di Super Mario Galaxy 1+2 verrà lanciata il 2 ottobre, due statuette amiibo XL (circa il doppio delle dimensioni delle figure normali) verranno lanciate il 2 aprile, la stessa settimana in cui il film Super Mario Galaxy uscirà nei cinema.

Oltre a queste due figure amiibo, Nintendo lancerà anche il libro di fiabe di Rosalina e il fiore parlante di Super Mario Bros. Wonder come oggetti della vita reale, ma non ci sono ancora dettagli su date e prezzo.