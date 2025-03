Sette tifosi croati arrestati per aver fatto il saluto nazista allo Stade de France In precedenza, decine di sostenitori croati sono stati scortati dalla polizia mentre facevano il saluto nazista per le strade di Parigi.

HQ Ieri sera la Francia è tornata dalla sconfitta per 2-0 in Croazia, rispondendo con lo stesso risultato e portando il ko ai rigori, con i Bleus che hanno vinto, grazie a una grande prestazione del portiere Mike Maignan, che ha parato due rigori. Il pubblico era dedicato a spingere la propria squadra alle final-four, sperando di vincere di nuovo il torneo, come hanno fatto nel 2021. 300 tifosi croati speravano di spingere la loro squadra a un'altra vittoria, e tra loro c'erano sette persone che hanno fatto il saluto nazista. Lunedì mattina, il capo della polizia di Parigi ha confermato che sette persone sono state prese in custodia ed erano armate di sbarre di ferro, manganelli e bastoni, come riportato da Le Parisien, tramite RMC Sport. Laurent Nuñez, capo della polizia di Parigi, ha confermato che sotto la sua autorità, la polizia parigina ha garantito la sicurezza dei sostenitori, arrestando sette sostenitori che sono stati visti con le braccia alzate in diverse occasioni, anche durante l'inno croato. All'inizio di quel giorno, il giornalista Cemil Şanlı ha denunciato che "diverse centinaia" di sostenitori croati sono stati scortati dalla polizia mentre facevano saluti nazisti a volto scoperto per le strade di Parigi "senza conseguenze". @NunezLaurent (X.com)