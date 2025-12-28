Sfrutta al massimo Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Ci sono, ovviamente, molti nuovi Sonic Racing: Crossworlds giocatori dopo Natale, alcuni dei quali hanno ricevuto il gioco come regalo di Natale o se lo sono concessi in una delle tante offerte attualmente disponibili su Epic Games Store, PlayStation, Steam, Switch e Xbox.

Sonic Racing: Crossworlds è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One e Xbox Series S/X.

Questo significa anche che ci sono molti guidatori inesperti sulle strade attraverso i crossworld. Anche se gli appassionati esperti di Mario Kart ovviamente si comporteranno piuttosto bene, ci sono diversi aspetti in cui la controparte di Sega differisce notevolmente, ed è importante essere consapevoli delle sfumature del gioco.

Ora Sega vuole aiutarti proprio in questo e, in un nuovo video chiamato Speed Strats - Tips & Tricks, spiegano le basi di Sonic Racing: Crossworlds in cinque minuti, dandoti una buona comprensione dei fondamenti. Puoi leggere questo corso intensivo qui sotto.

HQ

A proposito, vorremmo ricordarvi che la creatura volante dei sogni Nights è stata aggiunta al gioco completamente gratuitamente durante le festività natalizie, insieme a un nuovo veicolo, di cui potete leggere di più qui.