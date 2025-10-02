Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Shanghai Masters: orari delle partite del venerdì e primi rivali per Djokovic, Ruud, Shelton...

Programma di gioco per gli ottavi di finale del Masters di Shanghai di venerdì.

HQ

Lo Shanghai Masters, il penultimo ATP Masters 1000 della stagione, è attualmente in corso con gli ottavi di finale che si svolgeranno da mercoledì. Venerdì 3 e sabato 4 ottobre seguiranno gli ottavi di finale, che vedranno il debutto delle teste di serie, evitando la partita del primo turno. Questo è il caso di giocatori come Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz e Novak Djokovic, che debuttano domani, venerdì.

Al momento in cui scriviamo, l'ordine delle partite per venerdì è stato confermato. A causa delle differenze di fuso orario, le partite inizieranno la mattina presto, alle 6:30 CEST, 5:30 BST, e l'ultima partita della giornata inizierà non prima delle 13:40 CEST, 12:40 BST.

Fatta eccezione per le tre partite di apertura, il resto potrebbe iniziare più tardi, a seconda della durata delle partite precedenti e di quando i campi saranno di nuovo disponibili. Questo è l'elenco delle partite per venerdì 3 ottobre nel singolare maschile dello Shanghai Masters:


  • Ben Shelton contro David Goffin: 6:30 CET

  • Benjamin Bonzi vs. Gabriel Diallo: 6:30 CET

  • Frances Tiafoe contro Yannick Hanfmann: 6:30 CET

  • Sebastian Baez contro Holger Rune: 7:40 CET

  • Francisco Cerúndolo vs. Adrian Mannarino: 7:40 CET

  • Ugo Humbert contro Jorgan Thompson: 7:40 CET

  • Allievo Tien vs. Miomir Kecmanovic: 7:40 CET

  • Mattia Bellucci vs. Tomas Machc: 8:50 CET

  • Luca Nardi vs. Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 CET

  • Zizou Bergs contro Casper Ruud: 10:00 CET

  • Jaume Munar contro Flavio Cobolli: 10:00 CET

  • Tallon Griekspoor contro Jenson Brooksby: 10:00 CET

  • Alexander Bublik contro Valentin Vacherot: 10:00 CET

  • Marin Cilic contro Novak Djokovic: 12:30 CET

  • Taylor Fritz contro Fábian Marozsán: 13:40 CET

Gli orari e i rivali per gli altri giocatori teste di serie che debuttano sabato, tra cui Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina o Cameron Norrie, non sono ancora confermati.

Shanghai Masters: orari delle partite del venerdì e primi rivali per Djokovic, Ruud, Shelton...
ATP Tour / Peter Staples

This post is tagged as:

SporttennisNovak DjokovicJannik Sinner


Caricamento del prossimo contenuto