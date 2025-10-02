Shanghai Masters: orari delle partite del venerdì e primi rivali per Djokovic, Ruud, Shelton...

HQ

Lo Shanghai Masters, il penultimo ATP Masters 1000 della stagione, è attualmente in corso con gli ottavi di finale che si svolgeranno da mercoledì. Venerdì 3 e sabato 4 ottobre seguiranno gli ottavi di finale, che vedranno il debutto delle teste di serie, evitando la partita del primo turno. Questo è il caso di giocatori come Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz e Novak Djokovic, che debuttano domani, venerdì.

Al momento in cui scriviamo, l'ordine delle partite per venerdì è stato confermato. A causa delle differenze di fuso orario, le partite inizieranno la mattina presto, alle 6:30 CEST, 5:30 BST, e l'ultima partita della giornata inizierà non prima delle 13:40 CEST, 12:40 BST.

Fatta eccezione per le tre partite di apertura, il resto potrebbe iniziare più tardi, a seconda della durata delle partite precedenti e di quando i campi saranno di nuovo disponibili. Questo è l'elenco delle partite per venerdì 3 ottobre nel singolare maschile dello Shanghai Masters:



Ben Shelton contro David Goffin: 6:30 CET



Benjamin Bonzi vs. Gabriel Diallo: 6:30 CET



Frances Tiafoe contro Yannick Hanfmann: 6:30 CET



Sebastian Baez contro Holger Rune: 7:40 CET



Francisco Cerúndolo vs. Adrian Mannarino: 7:40 CET



Ugo Humbert contro Jorgan Thompson: 7:40 CET



Allievo Tien vs. Miomir Kecmanovic: 7:40 CET



Mattia Bellucci vs. Tomas Machc: 8:50 CET



Luca Nardi vs. Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 CET



Zizou Bergs contro Casper Ruud: 10:00 CET



Jaume Munar contro Flavio Cobolli: 10:00 CET



Tallon Griekspoor contro Jenson Brooksby: 10:00 CET



Alexander Bublik contro Valentin Vacherot: 10:00 CET



Marin Cilic contro Novak Djokovic: 12:30 CET



Taylor Fritz contro Fábian Marozsán: 13:40 CET



Gli orari e i rivali per gli altri giocatori teste di serie che debuttano sabato, tra cui Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina o Cameron Norrie, non sono ancora confermati.